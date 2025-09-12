Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 12 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 12 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Por más que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras que trascurra la jornada. Relájese, ya que encontrará la solución a cada una de ellas.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el viernes 12 de septiembre
Amor: Domine su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Intente ser más medido cuando se comunique.
Riqueza: Aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz y si lo eligieron es porque esta preparado para ejercerlo.
Bienestar: Etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas trate de exteriorizarlos con sus seres queridos.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala jugada.
Amor: La presencia lunar, avivará la llama del amor en su vínculo amoroso y gracias a su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado.
Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y le ira genial.
Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio.
