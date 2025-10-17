Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 17 de octubre

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

