Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el viernes 2 de enero
Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.
Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.
Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
En estos días, debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas, de lo contrario, el fin de semana será muy difícil y agotador.
Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.
Riqueza: Magnifica jornada para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo. Evite sentirse inferior a los demás y exponga todas sus capacidades si tiene una entrevista.
Bienestar: Sera un etapa optima para que empiece un tratamiento para adelgazar. Encuentre un plan nutricional que mejor le siente y pueda cumplirlo sin problemas.
