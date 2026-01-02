LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 2 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 2 de enero de 2026

Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 2 de enero

Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.

Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.

Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En estos días, debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas, de lo contrario, el fin de semana será muy difícil y agotador.

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Magnifica jornada para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo. Evite sentirse inferior a los demás y exponga todas sus capacidades si tiene una entrevista.

Bienestar: Sera un etapa optima para que empiece un tratamiento para adelgazar. Encuentre un plan nutricional que mejor le siente y pueda cumplirlo sin problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026

  2. Qué color lucir este 31 de diciembre, según tu signo del Zodíaco
    2

    Qué color usar en Año Nuevo 2026, según tu signo del Zodíaco

  3. Qué depara el año 2026, según el horóscopo
    3

    Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre

  4. ¿Cómo comienza cada ascendente el 2026?
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 2 de enero?

Cargando banners ...