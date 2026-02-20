Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. Póngase firme ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 20 de febrero

Amor: Cuando salga a alguna reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.

Riqueza: Después de tanto, el terreno laboral se afianzará. Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día.

Bienestar: Vigile el exceso de su actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares y ocasionarle alguna lesión que terminará en el medico.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

