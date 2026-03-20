Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que esta dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 20 de marzo

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovarla pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindará satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades, de lo contrario, no podrá estar integro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo.

Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.

Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.

Bienestar: Entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere, le sentará muy bien a su vida. Sepa que regresará renovado al máximo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |