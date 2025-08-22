Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 22 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 22 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
1 minuto de lectura
Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el viernes 22 de agosto
Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. No se deje llevar por los comentarios de otras personas.
Riqueza: Gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. Mantenga la prudencia y todo continuará por buen camino.
Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Arriésguese a realizar nuevas tareas, esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía. Sepa que podrá obtener como resultado. experiencias positivas.
Amor: Sepa escuchar a su alma gemela. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo, de los cuales tendrá que aprender a enfrentarlos.
Riqueza: En este día, los negocios marcharán perfectamente, si realiza una inversión se multiplicarán las ganancias. Procure no equivocarse con quien se asocia.
Bienestar: Bríndese parte de su tiempo a una actividad que le facilite placer, ya sea mirar una película o leer un libro. Así, podrá canalizar su fuerza interior adecuadamente.
