Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 26 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el viernes 26 de septiembre
Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.
Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.
Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.
Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.
Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.
Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales
- 2
Así se toman las personas de Virgo las críticas constructivas
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre