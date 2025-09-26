Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 26 de septiembre

Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.

Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.

Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.

Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

