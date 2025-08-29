Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 29 de agosto

Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.

Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.

Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

