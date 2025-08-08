Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 8 de agosto

Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.

Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.

Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.

Riqueza: Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a ese amigo que sabe del tema.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

