Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 8 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el viernes 8 de agosto
Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.
Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.
Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.
Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.
Riqueza: Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a ese amigo que sabe del tema.
Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.
