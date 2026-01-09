Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 9 de enero

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de ese modo.

Amor: Procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absorberán todo el sueldo.

Bienestar: Si desea evadirse de la realidad que últimamente esta abrumándolo, sepa que su mejor compañera será la música. Acuéstese y escuche su banda preferida.

