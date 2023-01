Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 1 de Enero de 2023

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 1 de Enero

Amor: Verifique qué es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque en ayuda de un profesional.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. No actúe sin pensar.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que se acerca el momento para que usted dé un giro rotundo en los temas que no son de su agrado. Sepa que el cambio será acertado.

Amor: Si ve que la relación amorosa no prospera, sepa que lo mejor será darle un corte definitivo a esta relación. Podría sentirse triste, evite deprimirse.

Riqueza: Esté preparado, ya que su presente económico será muy óptimo siempre y cuando mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. Gaste los necesario.

Bienestar: Durante este día, piense en soledad nuevas metas. Sepa que podrá conseguir todo lo que se proponga siempre y cuando sea más responsable.

