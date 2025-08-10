LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 10 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 10 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 10 de agosto de 2025

Sepa que hoy necesitará preocuparse más por su persona, los problemas de los demás podrán esperar. Relájese, no se sienta culpable por esta actitud.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 10 de agosto

Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.

Riqueza: Evite unirse a alguien. Sepa que debe mantenerse libre, de lo contrario, podría correr el riego de tener perdidas y disgustos en su economía.

Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Otras predicciones para hoy

