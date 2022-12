Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 11 de Diciembre de 2022

En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 11 de Diciembre

Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.

Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día devolviéndole una sonrisa a su rostro. Lo llenará de felicidad.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudarán a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Jornada óptima para ordenar todo su hogar. De esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su fin de semana.

