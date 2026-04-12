Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 12 de abril de 2026

No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 12 de abril

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.

Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si es necesario, aplique su elevada intuición ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante.

Amor: Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor.

Riqueza: Sea más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades.

Bienestar: No pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |