Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 12 de Febrero de 2023

Recuerde no descuidar los asuntos laborales. Sepa que será importante que trate de mantenerse en el cumplimiento de su rutina.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 12 de Febrero

Amor: Mientras se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. Si no lo hace, su alma gemela terminará con la relación.

Riqueza: Sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardados en el cajón.

Bienestar: Momento Ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Sepa que de alguna forma se lo agradecerán.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.

Amor: Surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. Sea maduro y no juegue con los sentimientos de su alma gemela.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio. No desaproveche esta oportunidad para exponer todo de usted.

Bienestar: Destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cauce placer. Si le gusta cocinar, busque alguna receta que la atraiga y hágala.

