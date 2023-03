Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 12 de Marzo de 2023

Sepa que en este día, sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Deberá asegurarse que lo interpreten correctamente. Fíjese qué es lo que dice.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 12 de Marzo

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: Florecerán muchos imprevistos por esos asuntos de dinero que existen en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación lo antes posible.

Bienestar: Sepa que necesitará hacer una depuración física. Utilice la fitoterapia, ya que lo ayudará a eliminar las toxinas acumuladas en su organismo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados.

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, evite ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más proactivo y eficiente en lo profesional.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

