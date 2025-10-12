Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Transitará días donde su personalidad soñadora lo impulsará a ver lo que realmente no existe. Deberá poner los pies sobre la tierra y ver la pura realidad.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 12 de octubre

Amor: Algunas sensaciones que no terminan de definirse podrían alterar la relación. Trate de centrar cada uno de sus sentimientos y que es lo que realmente quiere.

Riqueza: Antes de buscar nuevos objetivos, procure rever si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen profesionalmente a diario.

Bienestar: Si en las noches se siente mal, no se automedique. Lo mejor para su salud va ser que descanse y se alimente bien cumpliendo con todas las comidas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

