Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 19 de Febrero de 2023

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 19 de Febrero

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, esté precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted que le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Lo más recomendable para esta jornada cuando intente comunicarse con alguien será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea.

Amor: En caso que surjan problemas con su alma gemela, lo mejor será que hoy tome distancia. Espere a mañana para volver a hablar sobre el tema que discutieron.

Riqueza: Prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Sepa disfrutar e invertir correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo.

Bienestar: Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.

