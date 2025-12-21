LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 21 de diciembre

Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.

Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.

Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante esta jornada se enfrentará a un desafío muy importante donde pondrá a prueba su vocación y compromiso profesional. Escoja el camino correcto.

Amor: Por la noche, recibirá un llamado de alguien que hace tiempo no habla que lo llenará de calidez y felicidad, disfrútelo. No pierda contacto con esa persona.

Riqueza: Prepárese, ya que novedosas opciones surgen para realizar muchos de los emprendimientos que fueron postergados hace meses por falta de tiempo.

Bienestar: Elimine los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo deja actuar con claridad. Intente canalizar esa energía haciendo actividades productivas para su vida.

