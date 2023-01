Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 22 de Enero de 2023

No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día. Sepa que logrará resolverlas en el momento adecuado, no sea impaciente.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 22 de Enero

Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya que esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.

Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Momento para que renuncie a su entorno e intente planificar un viaje solitario en el que podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.

Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.

