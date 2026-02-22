Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 22 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 22 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Sera un momento donde tendrá que detener un poco la marcha. Intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el domingo 22 de febrero
Amor: Piense sobre los reclamos que le esta haciendo su pareja hace mucho tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. Evite ser tan terco en sus relaciones.
Riqueza: Busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto busco.
Bienestar: Aprenda a como cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y a enfrentar los inconvenientes de la manera más sana.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.
Amor: No dude y salga en busca de su alma gemela. Sepa que tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales, trate de no mirar hacia otro lado.
Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |