Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 26 de Febrero de 2023

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 26 de Febrero

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona a quien creía un verdadero amigo. Por más que se sienta defraudado, no se sienta triste.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de su familia en casa. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar sus metas. Ante todo, deberá tener en claro qué es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Amor: No se sienta culpable, pero sería bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas las herramientas para postularse a ese cargo que tanto esperó.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivió ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día irá desapareciendo esa sensación.

