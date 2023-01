Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 29 de Enero de 2023

En este día, es probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 29 de Enero

Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta.

Riqueza: Dentro de poco, se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral y deberá elegir entre todas la mejor opción. Seleccione la más óptima.

Bienestar: Preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado descubra los beneficios de la meditación y el control mental.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás.

Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Se despertará un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día irá desapareciendo esa sensación.

