Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Nunca se olvide que uno debe aprender a compartir nuestras emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma, podrán intercambiar muchas experiencias vividas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 29 de marzo

Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.

Riqueza: Haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir sus deudas. No se exceda en los gastos, resguarde su futuro económico.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |