Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 30 de Octubre de 2022

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 30 de Octubre

Amor: Esta noche tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamó el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja hace días. Soluciónelo hoy mismo.

Amor: Deje de pensar en si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe dejar fluir el amor.

Riqueza: Momento para ajustarse a su presupuesto. Intente ser más riguroso en el manejo de sus finanzas. Evite realizar gastos inútiles para su economía.

Bienestar: Cuando se relacione con las personas, permítase ser más original. Intente abandonar esa formalidad que demuestra de manera natural.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

