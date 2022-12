Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 4 de Diciembre de 2022

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirán sentirse pleno, original y con muchas fuerzas para avanzar hacia las metas preestablecidas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 4 de Diciembre

Amor: Hoy su alma gemela se sentirá encantada con usted y sepa que no podrá liberarse de su magnetismo. Aproveche para proponerle eso que tanto desea.

Riqueza: Seríaa bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Páguela hoy mismo.

Bienestar: Intente evadir el ruido generalizado. Su mente y cuerpo le pedirán un descanso. Trate de organizar para el fin de semana una salida lejos de la ciudad.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Hoy se despertará con más valentía de la habitual. No dude en expresar las ideas con franqueza, pero sepa que deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Amor: No se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION