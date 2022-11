Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 6 de Noviembre de 2022

Ponga más atención a los sueños que está teniendo últimamente por las noches. Esto lo conectará con sus más profundos anhelos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 6 de Noviembre

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase por videollamada con gente que lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los problemas cotidianos alteren su humor.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia, siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente está sintiendo por usted.

Riqueza: Intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. Sepa que ese arreglo no puede esperar más.

Bienestar: Si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo detenidamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION