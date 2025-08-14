Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Etapa para reordenar las fuerzas internas. Debe entender que no le es conveniente malgastar energías en asuntos que todavía no conoce del todo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 14 de agosto

Amor: Si piensa en afianzar una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. Evite pensar solamente en usted.

Riqueza: Cuídese, ya que su obstinación y orgulloso no lo dejará trascender en una operación comercial. Intente ser más precavido cuando implemente sus proyectos.

Bienestar: Desayune de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día. Levántese más temprano y prepáreselo sin excusas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancia que vive. Sepa que hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo.

Amor: Respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancia que vive. Sepa que hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo.

Riqueza: No permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja. Evite las peleas, ya que podría atravesar un mal momento con su alma gemela.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

