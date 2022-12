Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 15 de Diciembre de 2022

Posiblemente alguien lo estará presionando para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que podría arrepentirse.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 15 de Diciembre

Amor: Déjese fluir, ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad. Sea más atento con su pareja. Procure mostrarse tal cual es.

Riqueza: Evite vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En caso en que no pueda tomar la decisión solo, consúltele a un amigo.

Bienestar: Intente canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Pruebe en el mundo de la artes literarias o plásticas sin falta.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que está viviendo.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses. De lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

