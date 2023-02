Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 16 de Febrero de 2023

Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 16 de Febrero

Amor: Por más que le cueste entender, sepa que no es el día oportuno para declararle los sentimientos que tiene hacia esa persona que tanto anhela.

Riqueza: Deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. De lo contrario, se estancará como siempre.

Bienestar: No tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado usted no le de la espalda, trate de ofrecerle su mano.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

