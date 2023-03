Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 16 de Marzo de 2023

Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuáles son sus prioridades.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 16 de Marzo

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad. En caso contrario, terminará en una ruptura.

Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.

Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período en el que las emociones estarán desordenadas. Piense bien antes de actuar.

Amor: Deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa.

Riqueza: Le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días. Reléjese, ya que contará con la ayuda de su familia.

Bienestar: Cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el estrés o busque alguna serie de su agrado para distraerse.

