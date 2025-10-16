Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 16 de octubre

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Este precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. Observe bien con quien se relaciona.

Amor: No juegue con los sentimientos ajenos, ya que podría salir lastimado. Inicie una relación con miras a un futuro compartido junto a esa persona que le agrada.

Riqueza: Afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

