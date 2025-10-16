Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 16 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 16 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 16 de octubre
Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.
Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Este precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. Observe bien con quien se relaciona.
Amor: No juegue con los sentimientos ajenos, ya que podría salir lastimado. Inicie una relación con miras a un futuro compartido junto a esa persona que le agrada.
Riqueza: Afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad.
Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.
