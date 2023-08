En esta jornada, deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, deberá determinar cuales son sus prioridades.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 17 de Agosto

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Es un tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas online. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Transitará un día fuera de lo común, en el que podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá esplendido y nadie podrá opacarlo.

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, puesto que cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral: evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros. Sea una persona más responsable en su cargo.

Bienestar: Es una excelente jornada para disfrutar del ocio, así que aproveche que se encuentra solo en su casa. Vivirá una experiencia renovadora en su vida donde querrá repetirla nuevamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |