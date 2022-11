Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 17 de Noviembre de 2022

Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Sepa que hoy será el centro de atención de todas las miradas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 17 de Noviembre

Amor: Relájese, ya que teniendo la ayuda de la Luna en su signo podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.

Riqueza: Ponga en práctica sus habilidades de negociador y solucionará varios conflictos. Empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás.

Bienestar: Preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerde que su vitalidad tiene un límite y si se excede, podría terminar agotado.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alma gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario pueden producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: En caso que pueda, dedique parte de esta jornada a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podrá experimentar momentos gratificantes.

