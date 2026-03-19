Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 19 de marzo

Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.

Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |