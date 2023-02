Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 2 de Febrero de 2023

Aprenda que muchas veces la libertad no es peligrosa, puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por sí solo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 2 de Febrero

Amor: Dele el gusto a su pareja y concédale esa cena íntima que hace tanto le solicita a la luz de la luna. Intente ser más demostrativo en la relación.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en público.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin hacer mucho esfuerzo.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Intente buscar la tranquilidad con usted mismo. De lo contrario, no verá sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por lo material.

