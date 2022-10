Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 20 de Octubre de 2022

Esté preparado, ya que hoy recibirá un juicio de alguien no muy cercano pero que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales de su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 20 de Octubre

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales En caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Después de tantas discusiones y desacuerdos llegará a un pacto con sus compañeros de trabajo, los cuales le reconocerán su condición de líder. Estará sorprendido.

Bienestar: Propóngase por las mañanas mover su cuerpo, aunque sea limpiando su casa. De esta forma, se mantendrá en movimiento y cortará con el sedentarismo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no está en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver sus cuentas pendientes.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano, sino por temas de salud.

