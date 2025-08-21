Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 21 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 21 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
Podrían aparecer pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará problemas a futuro.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 21 de agosto
Amor: Si no quiere que los problemas se agraven, préstele atención a los reclamos de su pareja. Si se muestra desapegada, pregúntele que le sucede y ayúdela.
Riqueza: Hoy mismo puede llegar esa recompensa tan esperada en el ámbito económico, esto hará que sus ingresos aumenten notablemente. Invierta correctamente.
Bienestar: No dude en tomarse el día completo para descansar si se siente muy cansado o ha dormido mal. Trate de no cargarse con obligaciones que no son de su responsabilidad.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.
Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.
Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
