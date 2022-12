Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 22 de Diciembre de 2022

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 22 de Diciembre

Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores. De lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, que lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En esta jornada intente estar preparado, ya que saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo.

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo a su alma gemela.

Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

