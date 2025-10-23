Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 23 de octubre

Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.

Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.

Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En este día lo más probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.

Amor: Muéstrese más amable con su familia, de lo contrario, provocará más tensión de la que ya existe. Si ellos necesitan de usted, intente tenderle una mano.

Riqueza: Dentro de poco, se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá elegir entre todas la mejor elección. Seleccione la más optima.

Bienestar: Preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado descubra los beneficios de la meditación y el control mental.

