Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 26 de Enero de 2023

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 26 de Enero

Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores. De lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien a su vida. Sepa que regresará renovado al máximo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Entienda que la clave del éxito será poner en acción en su vida sus cualidades más positivas, tanto mentales como emocionales. Intente hacerlo cuanto antes.

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.

Riqueza: Relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano sino por temas de salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION