Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 26 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 26 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 26 de marzo
- Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.
- Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.
- Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Momento para que abandone su complejo de inferioridad. Es hora de levantar la autoestima e identifique sus talentos. Procure ponerlos en práctica.
- Amor: Si existe algo de su enamorado que no le agrada, intente hablarlo. Procure ser más tolerante con los defectos de su pareja. Evite manipularlo.
- Riqueza: Ponga mucha atención, ya que algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas. Hoy este más atento que nunca.
- Bienestar: Sepa que si se siente un tanto desganado, incluya a su plan alimentarios frutos secos y cereales. Pronto recuperará todas las energías perdidas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |