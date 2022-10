Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 27 de Octubre de 2022

Esté preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 27 de Octubre

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que está excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes, ya que podría padecer lesiones musculares.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Transitará una etapa en la que podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que está en la cima.

Amor: Sepa que planear una salida con su pareja será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.

Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el estrés, por más que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

