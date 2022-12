Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 29 de Diciembre de 2022

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida, aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 29 de Diciembre

Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo a disfrutar de una buena comida.

Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde del estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días en los que sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa qué podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche. No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero.

