Tranquilícese, ya que sentirá un fuerte deseo de acción. Este estado lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Respire hondo antes de actuar.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 29 de Febrero

Amor: Vivirá una jornada agradable junto a su pareja. Se sentirá conmovido por el afecto que le brinda, ya que hace unos días usted actuó mal con ella.

Riqueza: En el momento menos esperado, el campo laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Intente poner más impulso para poder concretar todo lo que desee.

Bienestar: Si en esta jornada debe tomar una decisión importante, procure reflexionar. Tranquilícese y sepa que la soledad será una buena compañía.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento porque siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su pareja, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo últimamente. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Llega el momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

