Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 29 de Septiembre de 2022

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 29 de Septiembre

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No permita que los problemas cotidianos lo obsesionen como lo han hecho días atrás. Intente enfocarlos desde otra perspectiva y no lo afectará demasiado.

Amor: Organice una cena romántica con su pareja en su casa o en algún restaurante de su agrado. Sepa que ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía.

Riqueza: No le será conveniente que se apresure en invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron.

Bienestar: Sepa que tener el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría.

