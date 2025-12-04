Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 4 de diciembre

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y de un paso a ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere.

Amor: Si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva persona se alejara rápido.

Riqueza: Ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. Esté atento, por si acaso debe realizar algún movimiento.

Bienestar: Por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |