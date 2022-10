Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 6 de Octubre de 2022

Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 6 de Octubre

Amor: Quite a un lado su orgullo y ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación de pareja.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo, utilícelo de manera productiva. Intente adelantar trabajo para la semana.

Bienestar: Haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estímulo en nuevas actividades. Busque por la web algo de su agrado.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuánto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.

Bienestar: Sepa que el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela.

