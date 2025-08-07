LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 7 de agosto

Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.

Riqueza: Hoy, gaste estrictamente lo necesario para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario, no llegará con el presupuesto.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado cancele los compromisos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.

Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.

Otras predicciones para hoy

