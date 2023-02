Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 9 de Febrero de 2023

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 9 de Febrero

Amor: Intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En este día, amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días vivió una jornada bastante complicada. Sea cuidadoso en lo que emprende.

Amor: Prepárese, ya que llega alguien nuevo en el amor que le hará pasar buenos momentos a la distancia. No se niegue y entréguele su corazón sin restricciones.

Riqueza: Después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le presto y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado hace meses.

Bienestar: Momento óptimo para que se anime a ser usted mismo en la vida. No tenga miedo y demuestre todos los pensamientos que tiene dentro suyo. Libérese.

